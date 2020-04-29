المتابعة تدعو للتفاعل مع النشاطات الرقمية بمناسبة مسيرة العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الجماهير الواسعة، إلى التفاعل مع نشاطات مسيرة العودة، وإحياء ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، التي بادرت إليها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، وفق القيود المفروضة على الحركة العام، بفعل انتشار فيروس كورونا. ومن ضم هذه النشاطات المشاركة في المسيرة الرقمية، كما من الممكن زيارة القرى المدمرة، في حال تسنى الأمر، وبما يتوافق مع التعليمات الصحية، حفاظا على سلامة الجميع.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن "شعبنا يبدأ من اليوم وغدا إحياء ذكرى نكبته، بموجب ما قلناه ’يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا’ والحقيقة التاريخية، هي أن إسرائيل لم تكن قائمة قبل العام 1948 لتعلن استقلالها، بل هي قامت على أنقاض الجزء الأعظم من شعبنا، الذي ارتكبت ضده العصابات الصهيونية، أخطر المجازر والاستبداد، والطرد والتهجير، وتدمير 531 قرية فلسطينية كانت عامرة بأهلها، ومنها ما بات اليوم تحمل أسماء غريبة عن طبيعة المكان والوطن بهدف انتحال التاريخ ومسميات المكان الفلسطيني".

وعبّر بركة عن اعتزازه بأن "الأجيال الناشئة من شعبنا، من جيل الطفولة والشباب، يحملون الذاكرة الجمعية، ويتمسكون بالانتماء والهوية، ويحافظون على الرسالة بأنه لا يمكن لشعبنا إلا أن ينتصر، ويحقق حقوقه المشروعة، بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى وطنهم، وفي وطنهم، إلى أراضيهم وقراهم".

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وأضاف أن "التزامنا بتعليمات الوقاية والسلامة في هذه الأيام، هو أمر ضروري لنختصر هذ الوقت العصيب، ونتخلص من هذه الجائحة، وننطلق إلى مستقبلنا، ونواصل المسيرة، الحياتية والكفاحية".

كما أكّد بركة على "أهمية المشاركة من مندوبين عن كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في هذا النشاط الرقمي".

وقدم رئيس المتابعة التحية والتقدير والدعم للجنة الدفاع عن حقوق المهجرين لتواصل مسيرتها الوطنية بأوسع مشاركة وحدوية وأصلب موقف فلسطيني.