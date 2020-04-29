بيكهام يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مالك فريق إنتر ميامي الأميركي، ديفيد بيكهام، يسعى للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وسبق أن زعمت تقارير، أن بيكهام يحلم بنقل ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكهام يطارد حاليًا التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، المثار حوله الكثير من الشائعات، بشأن مستقبله في "كامب نو".
وأشارت إلى فيدال يعد هدفا قابلا للتحقيق من جانب بيكهام، أكثر من ضم ميسي وسواريز.
وأوضحت أن العقبة أمام الصفقة، هي كيكي سيتين، مدرب برشلونة، الذي يقدر قيمة فيدال، ويرغب في استمراره مع النادي الكاتالوني.
يذكر أن فيدال يحظى أيضًا باهتمام من قبل إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد.
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