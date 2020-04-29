البرلمان الفرنسي يوافق على رفع "حظر كورونا"

الأربعاء 29 أبريل 2020

وافق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بالأغلبية على خطة رفع الحظر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل فيروس كورونا.

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وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس/آذار الماضي ستُرفع في 11 مايو/أيار في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين.