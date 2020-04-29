ألمانيا تسجل 1304 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، إنه تم رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.



ووفقا للإحصاء الذي كشف عنه المعهد الألماني، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة وعدد الوفيات 6115.

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ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكومة ستعلن اليوم تمديدا للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 يونيو/حزيران على الأقل.

وقالت المجلة إن وثيقة لوزارة الخارجية الألمانية في هذا الشأن تم الاتفاق عليها مع وزارات أخرى.