الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

سجلت الصين، الأربعاء، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 6 في اليوم السابق، ليصبح العدد الإجمالي حتى الآن 82858 حالة.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن "عدد الحالات القادمة من الخارج ارتفع إلى 21 الثلاثاء من 3 في اليوم السابق".

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات في البر الرئيسي ظل عند 4633 دون تغيير.

وكان مسؤول صيني في مجال الصحة، أكد في وقت سابق، أن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحفية، إن "عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفر، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

والثلاثاء، اتهمت الصين السياسيين الأمريكيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" حول فيروس كورونا المستجد في ظل حالة من التوتر الشديد تسود العلاقات بين البلدين جراء تفشي الوباء.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، في تصريحات صحفية: "لديهم هدف واحد (الأمريكيون) التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة على الوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة عن الأمر".

وتأتي تصريحات بكين بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي، الإثنين، المخصص للحديث حول وباء كوفيد-19: "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وأضاف ترامب: "توجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدا" بهذه المسألة.

وبعد هذا التصريح، سألت صحفية ترامب عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار تعويضا إلى ألمانيا.

وأجاب ترامب: "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"، مضيفا: "لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا"، لافتا إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".