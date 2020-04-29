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البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية في 22 مايو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية في 22 مايو والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020

يعقد البرلمان الصيني دورته السنوية في 22 مايو/أيار المقبل بعدما أرجئت شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا لها جراء تفشي المستجد، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

 

وبحسب الوكالة، فإن هذا الاجتماع الذي يعقد سنوياً في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه نحو ثلاثة آلاف نائب يعتبر حدثاً أساسياً خلال هذا العام، إذ يتوقّع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج انتصار البلاد على الفيروس.

 

 

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يأتي ذلك بينما سجلت الصين، الأربعاء، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 6 في اليوم السابق، ليصبح العدد الإجمالي حتى الآن 82858 حالة. 

 

 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن "عدد الحالات القادمة من الخارج ارتفع إلى 21 الثلاثاء من 3 في اليوم السابق".

 

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات في البر الرئيسي ظل عند 4633 دون تغيير.

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