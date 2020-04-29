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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ورئيس وزراء مالي يبحثان هاتفيا تطورات جائحة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها.
و توجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الصديقة و بوبو سيسي و الشعب المالي الصديق بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على شعبي البلدين و شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة.
و تطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19" في أفريقيا بشكل خاص و على الصعيد العالمي بشكل عام والإجراءات والتدابير التي اتخذها البلدان للتعامل معها.
و أكد الجانبان أهمية التضامن العالمي في هذا الموقف الصعب الذي تمتد تأثيراته لجميع دول العالم و ضرورة استمرار التعاون المشترك ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة .
و شدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز التنسيق و التعاون الدولي المشترك في مواجهة جائحة "كورونا" مشيرا إلى أن دولة الإمارات تدعم وتساند جمهورية مالي و الدول الأفريقية الصديقة كافة من أجل تعزيز استجابتها لتداعيات الجائحة و العمل على احتوائها.
و أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مالي الصديقة و الحرص المستمر على تعزيزها و تنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.
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