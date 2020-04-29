شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 18 جرّاء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان "فجر انتحاري متفجراته وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء".
وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
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