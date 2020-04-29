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مقتل وإصابة 18 جرّاء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيرا انتحاريا في ضاحية على مقربة من العاصمة الأفغانية كابول قتل ثلاثة وجرح 15 اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان "فجر انتحاري متفجراته وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء".

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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