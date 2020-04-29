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تسجيل 47 اصابة جديدة بكورونا في البصرة

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كشف مصدر طبي في البصرة، الاربعاء، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المحافظة سجلت اليوم 47 اصابة جديدة بفايروس كورونا".

 

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واضاف ان "40 منها في منطقة المشراق وسط المحافظة، اما السبعة الاخرى موزعة على باقي مناطق المحافظة".

 

يذكر ان محافظة البصرة سجلت يوم امس 39 اصابة جديدة بفايروس كورونا، 37 منها في منطقة الهارثة اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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