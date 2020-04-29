تسجيل 47 اصابة جديدة بكورونا في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المحافظة سجلت اليوم 47 اصابة جديدة بفايروس كورونا".

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واضاف ان "40 منها في منطقة المشراق وسط المحافظة، اما السبعة الاخرى موزعة على باقي مناطق المحافظة".

يذكر ان محافظة البصرة سجلت يوم امس 39 اصابة جديدة بفايروس كورونا، 37 منها في منطقة الهارثة اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.