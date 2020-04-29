أمريكا تسجل 2207 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سجلت 2207 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1300 وفاة في اليوم السابق.



وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 58 ألفاً و355 شخصاً.

والثلاثاء، تخطّت الولايات المتحدة عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً، وفق تعداد للجامعة نفسها ومقرّها في مدينة بالتيمور.

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وبذلك يكون عدد الأرواح التي حصدها فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال شهرين أكبر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين.

وحصدت حرب فيتنام (1955-1975) أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أمريكيا، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني.

وبحسب السجلات الرسمية للسلطات الفيتنامية في هانوي، قُتل في الحرب 1,2 مليون مقاتل بين جنود في صفوف الجيش الشعبي الفيتنامي (شمال فيتنام) ومقاتلين في صفوف قوات الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام "فيت كونغ".

ويقول مسؤولون فيتناميون إنّ الحرب أوقعت أيضاً بين مليوني وثلاثة ملايين قتيل في صفوف المدنيين.