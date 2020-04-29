تعرف على أول تعليق لمايك بنس على انتهاك قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، خلال زيارة قام بها إلى مستشفى "مايو كلينك"، الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس.



ووفق الوكالة فإن بنس انتهك بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى، وأثار موجة انتقادات حادّة في أكثر بلد في العالم تضرّراً من جائحة كوفيد-19.

ورد نائب الرئيس الجمهوري في معرض توضيحه سبب هذا الرفض أنّه لا يعتبر نفسه بحاجة لوضع كمامة كونه يخضع بانتظام لفحص الفيروس.

وقال: "بما أنّني لست مصاباً بالفيروس فقد اعتبرتها مناسبة جيّدة لأن أذهب إلى هناك، لأن أتحدّث إلى هؤلاء الباحثين، إلى هؤلاء العاملين الصحيين الرائعين، لأن أنظر إليهم في عيونهم وأقول لهم شكراً لكم".

وتابع: "أنا أخضع بانتظام لفحص فيروس كورونا على غرار ما يحصل مع الأشخاص المحيطين بي".

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وكان لافتاً خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أنّ نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمّامة في غرفة مكتظّة بالناس.

وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا، "يجب على جميع المرضى والزوّار والموظّفين وضع كمامة (...) للحماية من انتقال كوفيد-19".

وأكّد المستشفى في بيان أنّه "أبلغ مكتب نائب الرئيس بهذه المعلومة" قبل الزيارة، لكنّ الأخير رفض وضع الكمامة.

ومايك بنس هو رئيس خلية الأزمة التي شكّلها البيت الأبيض لمكافحة تفشّي كوفيد-19.

وفي الولايات المتحدة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتغطية الوجه في الأماكن العامة التي يصعب فيها احترام قواعد التباعد الاجتماعي، مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

وأحد أسباب تفشّي فيروس كورونا في العالم بقوة هو أنّ قسماً من المصابين به لا تظهر عليهم أي عوارض مرضية، وبالتالي قد لا يعلمون أنّهم مصابون ومع ذلك يمكنهم أن ينقلوا العدوى إلى أشخاص بجانبهم من خلال التحدّث معهم أو التنفس قربهم.