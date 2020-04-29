مقتل 3 وإصابة 15 آخرين في تفجير انتحاري بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، الأربعاء، في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول، وفق وزارة الداخلية الأفغانية.



وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان: "فجر انتحاري نفسه وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء".

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. يأتي ذلك مع تصاعد العنف في البلاد، حيث أفاد تقرير أممي بمقتل أكثر من 500 مدني وإصابة 760 آخرين، خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، في أفغانستان.

Advertisements

ووفق التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، فإن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي أدت إلى وقوع ضحايا، وقع في مارس/آذار الماضي، عندما كان سقف الآمال مرتفعا في أن تسعى الحكومة وحركة طالبان للتوصل إلى سبل لنزع فتيل الصراع.

وتزايدت الآمال في وضع حد لعقود من الحرب في أفغانستان، في أواخر فبراير/شباط الماضي، عندما وقعت طالبان وواشنطن اتفاقا يقضي بسحب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وسجلت البعثة الأممية مقتل 152 طفلا وإصابة 265 آخرين، ومصرع 60 امرأة وإصابة 108 أخريات، في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 31 مارس/آذار.

وبحسب التقرير، فإن المسلحين المعارضين للحكومة، بما في ذلك طالبان وتنظيم داعش الإرهابي وغيرهما من التنظيمات، كانوا مسؤولين بشكل عام عن سقوط 55% من مجمل الضحايا خلال هذه الفترة.