سعر الخام الأمريكي يسجل 14,09 دولارا للبرميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قفز سعر الخام الأمريكي أكثر من 14% في الأسواق الآسيوية، صباح الأربعاء، مسجّلاً أكثر من 14 دولاراً للبرميل.



وسجّل سعر "خام غرب تكساس الوسيط" الذي يطلق عليه أيضاً اسم "النفط الخفيف الحلو" ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأمريكية، ارتفاعاً بنسبة 14,2% في جلسة التداولات الآسيوية الصباحية، ليبلغ 14,09 دولار للبرميل.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول مثل الكويت والجزائر.

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وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الخام الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام.

لكنّ السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل الثلاثاء هو إعلان "صندوق نفط الولايات المتحدة" بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران القادم من خام غرب تكساس الوسيط.

وقال محلّلون إنّ قرار الصندوق التخلّص من هذه العقود قصيرة الأمد والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد ضغط على عقود الذهب الأسود تسليم يونيو/حزيران المقبل.

كما سلّط إعلان الصندوق الضوء على المخاوف المتعلّقة بسعات التخزين المتاحة في الولايات المتّحدة.

وقال ستيفين إينيس، استراتيجي السوق العالمي في "أكسي كورب"، إنّ قرار الصندوق بيع عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران المقبل، أدّى إلى فارق شاسع في الأسعار بين عقود هذا الشهر وعقود يوليو/تموز القادم، التي بلغ سعرها الثلاثاء أكثر من 18 دولاراً للبرميل.