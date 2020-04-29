مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بتفجير انتحاري في كابل

اشارت وزارة الداخلية الأفغانية الى إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بتفجير انتحاري هز منطقة في ضاحية العاصمة كابل، اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، في بيان إن "انتحاريا فجر نفسه وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابل صباح الأربعاء".
وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من كابل، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
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