مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بتفجير انتحاري في كابل

اشارت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ الى إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون ب​تفجير​ انتحاري هز منطقة في ضاحية العاصمة كابل، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، في بيان إن "انتحاريا فجر نفسه وسط ​مدنيين​ في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابل صباح الأربعاء".

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من كابل، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.