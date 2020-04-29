أعلنت لجنة الصحة العامة الصينية أنّ "البر الرئيسي الصيني سجّل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقارنةً مع ست حالات سُجّلت في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتّى الآن إلى 82858".
وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21، فيما تراجع عدد الحالات الّتي أُصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26، مقارنةً مع 40 في اليوم السابق". واستقرّ عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد المصابين بكورونا في الصين إلى 82858 بعد تسجيل 22 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.