إرتفاع عدد المصابين بكورونا في الصين إلى 82858 بعد تسجيل 22 حالة جديدة

أعلنت لجنة الصحة العامة ​الصين​ية أنّ "البر الرئيسي الصيني سجّل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقارنةً مع ست حالات سُجّلت في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتّى الآن إلى 82858".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21، فيما تراجع عدد الحالات الّتي أُصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26، مقارنةً مع 40 في اليوم السابق". واستقرّ عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633 حالة.