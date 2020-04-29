عبدالله: لا يجب التسرع في تخفيف تدابير الوقاية المطلوبة

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يبقى خطر وباء "كوفيد-١٩" داهما، وكل تراخي في الأجراءات المطلوبة، وبخاصة الحجر المنزلي، قد يطيح بكل ما أنجز". ورأى انه "لا يجب التسرع في تخفيف تدابير ​الوقاية​ المطلوبة. وأكبر دليل، ما يجري في دول عديدة في ​العالم​. لسنا بعد بالحهوزية المطلوبة، لمواجهة انتشار سريع للوباء الخطر".

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