مكتب راوول نعمة ينفي خبرا مفبركا عن قرار منع تصدير بعض السلع الغذائية

اشار المكتب الاعلامي ل​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ في بيان، الى انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بمنع تصدير بعض السلع الغذائية، يهم الوزير نعمه ان يؤكد ان هذا الخبر هو مفبرك وعارٍ عن ​الصحة​، واذ يستغرب الغاية من هذه ​الاخبار​ المفبركة التي تؤثر سلباً على الوضع العام في البلاد.

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