القاء قنبلة مولوتوف على أحد المصارف في النبطية ليلا

اقدم مجهولون قرابة الثانية والربع من بعد منتصف الليل على ​إلقاء قنبلة​ ​مولوتوف​ على مدخل أحد المصارف في شارع ​محمود فقيه​ في ​مدينة النبطية​، وتسبب بحريق بسيط في المدخل.

وقد حضرت الى المكان عناصر من ​الدفاع المدني​ ودوريات من مختلف ​الاجهزة الامنية​.

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