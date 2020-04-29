القاء قنبلة مولوتوف على أحد المصارف في النبطية ليلا

اقدم مجهولون قرابة الثانية والربع من بعد منتصف الليل على إلقاء قنبلة مولوتوف على مدخل أحد المصارف في شارع محمود فقيه في مدينة النبطية، وتسبب بحريق بسيط في المدخل.
وقد حضرت الى المكان عناصر من الدفاع المدني ودوريات من مختلف الاجهزة الامنية.
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