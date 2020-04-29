يعقوب: استغلال وجع الشارع من اجل منع المحاسبة وكشف الفساد هو اسلوب قديم

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان استغلال وجع الشارع من اجل منع المحاسبة وكشف ​الفساد​ هو اسلوب قديم دفع ​اللبنانيون​ دماءهم ومالهم ثمنه مرارا، واكد في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأنه "لن تمر التسوية التي وصلتنا افكارها وارانبها، لن تكرروا لعبتكم الممجوجة لان الفضيحة وقعت والافق مسدود، نحن مع وضع الموس على الذقن لا بل على الرقبة ايضا".

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