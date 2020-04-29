زعيتر: لبنان امام وباء خطير وهو احد الاسباب الرئيسية للتسريع بالعفو العام

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​ الى "ان ​العفو العام​ هو أحد البنود الأساسية للحكومة ولكتلة "التنمية والتحرير" و​حركة أمل​ و​حزب الله​، وهو احد بنود الورقة الإصلاحية قبل استقالة ​حكومة سعد الحريري​، وأوضح انه عندما منحنا ​الحكومة​ الثقة كان العفو العام احد بنود ​البيان الوزاري​، لكننا فوجئنا بعدها بمواقف متغيرة وكأن الموضوع لا يعنيهم.

ولفت زعيتر خلال لقائه في دارته في ​بعلبك​ لجنة العفو العام و​ممثلين​ عن عشائر محافظة ​بعلبك الهرمل​ للمطالبة باقرار قانون العفو العام بحضور مسؤول قيادة ​حركة امل​ في ​البقاع​ اسعد جعفر، الى ان "هناك من يروج بان العفو العام يخص منطقة لوحدها، فالعفو العام يشمل الجميع وهناك استثناءات في العفو، وليسوا ابناء البقاع من يستوردوا ويهربوا ​المخدرات​ من الخارج الى ​لبنان​".

ورأى زعيتر ان لبنان امام وباء خطير، وهو احد الاسباب الرئيسية للتسريع بالعفو العام ومعظم الدول فتحت سجونها بالكامل من ​أوروبا​ إلى ​اميركا​ و​إيران​، ولم تبق دولة لم تفتح سجونها، فيما سجوننا لا تصلح ان يطلق عليها كلمة سجون وهي غير صالحة للتأهيل والاصلاح، والمؤسف ان السجين يدخل السجين ليخرج منه بعدها متخصص بالاجرام. وطالب بالعمل على طي الصفحة وأقرار العفو العام باستثناءات معروفة .