النشرة: اطلاق قذيفة "ار بي جي" ليلا في سماء بعلبك من قبل مجهولين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، انه عند ​الساعة​ الثالثة بعد منتصف الليل اقدم شخصان يستقلان ​دراجة نارية​ على اطلاق ​قذيفة​ "ار بي جي" في سماء ​مدينة بعلبك​ بالقرب من طرق رأس لعين وفرا الى جهة مجهولة. إضغط للمزيد

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