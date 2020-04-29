النشرة: عودة الهدوء التام الى مدينة صيدا اثر سقوط 3 جرحى بينهم عسكري

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن عودة الهدوء التام الى مدينة صيدا، حيث أضاء الناشطون في "الحراك" الشموع تحية لروح فواز فؤاد السمان، أمام فرع مصرف لبنان وقرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة وقد رفعوا العلم اللبناني في وقفة حزن وعزاء.
واشار الى ان احصائية فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية اكدت انها قامت بإسعاف ثلاثة جرحى خلال الاحداث التي وقعت في شوارع مدينة صيدا، ومن بين المصابين عسكري بالجيش اللبناني وقد نقل الى ثكنة محمد زغيب العسكرية لتلقي العلاج اللازم، بينما عولج الجريحان ميدانياً.
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