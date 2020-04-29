النشرة: عودة الهدوء التام الى مدينة صيدا اثر سقوط 3 جرحى بينهم عسكري

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن عودة الهدوء التام الى ​مدينة صيدا​، حيث أضاء الناشطون في "الحراك" الشموع تحية لروح فواز فؤاد السمان، أمام فرع ​مصرف لبنان​ وقرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة وقد رفعوا ​العلم اللبناني​ في وقفة حزن وعزاء.

واشار الى ان احصائية ​فرق الإسعاف​ في الجمعية الطبية الإسلامية اكدت انها قامت بإسعاف ثلاثة جرحى خلال الاحداث التي وقعت في شوارع مدينة صيدا، ومن بين المصابين ​عسكري​ ب​الجيش اللبناني​ وقد نقل الى ​ثكنة محمد زغيب​ العسكرية لتلقي العلاج اللازم، بينما عولج الجريحان ميدانياً.