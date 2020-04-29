أوساط مصرفية للجمهورية: لا نستبعد وجود مندسين يقومون بالتخريب والشغب وما يجري لن يساهم بحلحلة الأزمة المالية

أعربت أوساط مصرفيّة لصحيفة "الجمهورية"، عن تخوّفها من أن "تكون الحملات المُمنهجة الّتي نظّمها البعض ضدّ ​المصارف​، وشاركت فيها ​الحكومة​ من حيث تدري أو لا تدري، هي الّتي تؤدّي اليوم إلى هذا الفلتان ضدّ المصارف".

ولم تستبعد الأوساط نفسها "وجود مُندسّين يقومون بأعمال التخريب والشغب عن سابق تصوّر وتصميم، وبإيعاز من جهات مشبوهة تتربّص بالقطاع وتسعى إلى تدميره"، لافتةً إلى أنّ "ما يجري اليوم لن يساهم في حلحلة الأزمة الماليّة، ولا الأزمة المعيشيّة للناس، بل قد يزيد الوضع تعقيدًا، بما ينعكس مزيدًا من الويلات الّتي سيتحمّل وزرها المواطن الفقير".