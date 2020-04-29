شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى يكشف كذب الإخوان ويرصد 2000 شائعة جديدة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رصد الأجهزة المعنية ألفى شائعة خلال شهر أبريل الجارى تبثها الكتائب الإخوانية على السوشيال ميديا، لاسيما مع نجاح الدولة فى الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال بدوى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن صدمة الجماعة الإرهابية وكتائبها من تقدير الشعب لجهد الحكومة فى مواجهتها لفيروس كورونا، واستشعارها بإدارة هذه الأزمة بإمتياز حرصا على الصحة العامة للمواطنين، دفعهم كعادتهم إلى تصدير الشائعات المختلفة وسمومهم لتصدير حالة من الأحباط.

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وأضاف بدوى، أن الأبواق الإخوانية التى تبث من تركيا وقطر تحاول من خلال الشائعات التى بثتها خلال شهر أبريل التشكيك فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم المواطن، وتشويه الدولة المصرية، من أجل تعكير حالة الثقة التى يستشعر بها المواطنين حيال حكومته وتشتيت المواطنين والتشكيك فى قدرات الحكومة ومنها ما يتعلق بمنحه العمالة غير المنتظمة، وكذلك توافر السلع فى المنافذ المختلفة، الأمر الذى واجهته الحكومة بتنفيد هذه الشائعات ونفيها تماماً.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن أحد السموم التى حاولت الإرهابية بثها فى نهار رمضان، ما أدعته حول وجود سحور جماعى فى أحد المدن الجديدة فى محاولة منها لنشر الفوضى والذعر فى نفوس المواطنين والتشكيك حيال الإجراءات التى اتخذتها الدولة، وهو الأمر الذى نفته الأجهزة المعنية بالمدينة.