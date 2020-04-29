الصين تعتزم عقد الجلسات البرلمانية المؤجلة اعتبارا من 22 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين أنها ستعقد الجلسات البرلمانية المؤجلة اعتبارا من 22 مايو، في مؤشر على الثقة بأن أزمة فيروس كورونا تحت السيطرة.
وكان من المقرر عقد جلسات مؤتمر الشعب الوطني اعتبارا من 5 مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمؤتمر وافقت اليوم الأربعاء على توقيت جلسات هذا العام.
ويجتمع عادة نحو ثلاثة آلاف عضو في قاعة الشعب الكبرى في بكين ضمن جلسات البرلمان للتداول بشأن القوانين.
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