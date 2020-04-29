اخبار العالم

الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية صباح اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية الصينية أن من بين حالات الإصابة الأحدث هناك 21 وافدا من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858 ، وظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا