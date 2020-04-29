محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية صباح اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية الصينية أن من بين حالات الإصابة الأحدث هناك 21 وافدا من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858 ، وظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.