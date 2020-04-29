الإصابات بكورونا في الصين ترتفع من جديد

سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن

إلى 82858.

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وقالت لجنة الصحة العامة في بيان اليوم إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21

يوم الثلاثاء مقارنة مع ثلاث حالات قبلها بيوم.

وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها بيوم.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.