نقلت مصادر دبلوماسيّة غربيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، قوله أمام زواره، بأنّ "من أولويّات ​الحكومة​ الإسراع في إعداد الورقة الإصلاحيّة، وأنّها في غنى عن تعميق الأزمة في الداخل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوشيه: من أولويات الحكومة الإسراع بإعداد الورقة الإصلاحية وهي بغنى عن تعميق الأزمة بالداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.