ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "أوتوستراد صور - صيدا - ​بيروت​ سالك بالاتجاهين، وأتوستراد ​طرابلس​ - ​جونية​ - بيروت سالك أيضًا بالاتجاهين"، لافتةً إلى أنّ "جميع الطرقات ضمن نطاق ​البقاع​ وضمن محافظة ​الشمال​ سالكة حاليًّا".

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كانت هذه تفاصيل خبر كل الطرقات ضمن نطاق البقاع ومحافظة الشمال سالكة حاليا وأوتوستراد صور- صيدا- بيروت سالك بالاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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