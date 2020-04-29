أقرّت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، بموضوع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الإستهلاكيّة والمواد الغذائيّة، بـ"عدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلّي ووقف ارتفاع الأسعار، لأنّه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائيّة والإستهلاكيّة مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنّه لم يعد من قيمة للعملة المحليّة"، مشيرةً إلى "اجتماعات مع الموردين والتجّار للتوصّل إلى حلول لا تكبّد المواطن أعباء كبيرة، لكن للأسف الوضع صعب جدًّا ونحن بلد لا نُنتج إلّا القليل القليل، فحتّى ما يتمّ تصنيعه في الداخل يتمّ استيراد مواده الأوليّة من الخارج".
وأوضحت عباس أنّه "بمحاولة لضبط الأسعار، ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك، ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجاريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: وزارة الاقتصاد غير قادرة على ضبط الوضع بشكل كلي ووقف ارتفاع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.