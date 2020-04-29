حذّرت مصادر لبنانية مواكبة للتطورات الأخيرة، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، من أنّ "الوضع الأمني غير مطمئن".
وأوضحت أنّ "التقارير الأمنية تشير إلى مخاوف من تفاقم الوضع الأمني، بسبب تفاقم الجوع والعوز والحاجة، كما تشير إلى أنّ استغلال الناس ومطالبة الفقراء قد يزيد أيضًا، ما قد يرفع مستوى العنف في ظلّ غياب أيّ أفق سياسي واقتصادي من شأنه أن يثبت الحلول، وبغياب بوادر لحلحة المعضلات الاقتصاديّة القائمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: التقارير الأمنية تشير لمخاوف من تفاقم الوضع الأمني وارتفاع مستوى العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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