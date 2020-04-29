الفاو: كورونا سيزيد الجوع والفقر في أميركا اللاتينية

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مكسيكو: حذّرت منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير نشر الثلاثاء من أنّ جائحة كوفيد-19 ستؤدّي إلى زيادة الجوع والفقر في أميركا اللاتينية.

قالت المنظمة في تقريرها إنّ "الأمن الغذائي للمنطقة تفاقم في السنوات الأخيرة، وقد يكون لهذه الأزمة الجديدة تأثير خطر على بعض البلدان والمناطق".

ولفت التقرير، الذي أعدّ بطلب من المكسيك، الرئيسة الدورية لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، إلى أنّ عددًا من دول المنطقة تعاني بالفعل من انعدام أمن غذائي حادّ بسبب عوامل اقتصادية ومناخية، وهي: فنزويلا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي.

بحسب التقرير فإنّه على المدى القصير يكمن الخطر الأكبر في حصول نقص في الغذاء "لدى السكان الذين يحترمون تدابير السلامة الصحية لمنع انتشار الفيروس والذين، في كثير من الحالات، فقدوا مصدر دخلهم الرئيس".

لهذا السبب، ناشدت المنظمة الأممية حكومات هذه الدول إعلان الغذاء والزراعة أنشطة استراتيجية ذات مصلحة عامة وطنية.

وقال الممثّل الإقليمي للفاو خوليو بيرديغو في بيان أصدرته الحكومة المكسيكية إنّه "من الضروري الحفاظ على ديمومة النظام الغذائي كي لا تتحوّل الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية".

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أوصت المنظمة بتعزيز برامج الدعم الغذائي للأمّهات في سنّ الإنجاب وللأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى ضمان التغذية المدرسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الفاو في تقريرها إنّه في سبيل "ضمان إمدادات الغذاء يتعيّن تيسير النقل والوصول الاقتصادي إلى المدخلات الإنتاجية (البذور والأسمدة والأعلاف الحيوانية، إلخ...) إضافة إلى الآلات والبنى التحتية".

تخطّى عدد الأشخاص الذين أثبتت مخبريًا إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية 175 ألف مصاب، توفي منهم أكثر من 8700، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في العالم

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