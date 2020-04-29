حددت الحكومة الاسبانية يوم 4 ماي المقبل موعدا لإجراءات تعديلات على تدابير الحجر الصحي عقب انتشار فيروس “كورونا” وتسجيل عدد كبير من الاصابات والوفيات.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أنه بعد السماح للأطفال بالخروج بعد أيام بالمنزل فرضتها إجراءات الحجر الصحي، يستعد الإسبان للخروج لممارسة الرياضة، فضلا عن إعادة فتح العديد من المحلات التجارية بعد تأثر الاقتصاد المحلي جراء تداعيات الجائحة.
وشدد المصدر ذاته على كون مجموعة من المحلات ستعيد فتح أبوابها في وجه الزبناء شريطة حجزهم لموعد مسبق، وعلى أن يكون الاستقبال بشكل فردي.
وأوضح المصدر ذاته أن المطاعم ستفتح بدورها أبوابها في وجه الزبناء، مبرزا في السياق ذاته أنه يمنع منعا كليا تناول الأكل داخل المطعم، وأن العملية ستقتصر على البيع.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم استمرار الجائحة.. إسبانيا “ترخص” لممارسة الرياضة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.