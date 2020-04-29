رغم استمرار الجائحة.. إسبانيا “ترخص” لممارسة الرياضة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بشروط

حددت الحكومة الاسبانية يوم 4 ماي المقبل موعدا لإجراءات تعديلات على تدابير الحجر الصحي عقب انتشار فيروس “كورونا” وتسجيل عدد كبير من الاصابات والوفيات.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أنه بعد السماح للأطفال بالخروج بعد أيام بالمنزل فرضتها إجراءات الحجر الصحي، يستعد الإسبان للخروج لممارسة الرياضة، فضلا عن إعادة فتح العديد من المحلات التجارية بعد تأثر الاقتصاد المحلي جراء تداعيات الجائحة.

وشدد المصدر ذاته على كون مجموعة من المحلات ستعيد فتح أبوابها في وجه الزبناء شريطة حجزهم لموعد مسبق، وعلى أن يكون الاستقبال بشكل فردي.

وأوضح المصدر ذاته أن المطاعم ستفتح بدورها أبوابها في وجه الزبناء، مبرزا في السياق ذاته أنه يمنع منعا كليا تناول الأكل داخل المطعم، وأن العملية ستقتصر على البيع.