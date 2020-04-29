شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليونان تبدأ تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:25 صباحًا, 29 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم أن بلاده ستبدأ تدريجياً في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وأوضح ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي أنه من المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج بدءاً من 4 مايو, وسيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات بفتح أبوابها مجدداً اعتباراً من ذلك اليوم.

وفي الأسابيع التالية سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس.

يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 27ر1% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.

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