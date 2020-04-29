"الإفتاء المصرية" تحذر من مخططات تركيا "الشيطانية" بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية.

ودعا المرصد في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إلى ضرورة الوقوف أمام المخططات التركية "الشيطانية" التي تدعم الجماعات الإرهابية.

وقال المرصد إن "التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكا صريحا وصارخا للشرعية والقانون الدوليين، خصوصا في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية".

ودعا إلى "ضرورة الوقوف بحزم أمام المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب".

كما دعا المرصد المجتمعَ الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة "للقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه الشعب السوري، ووقف آلة الحرب التركية التي تسعى لتنفيذ مخططات وأطماع أنقرة دون النظر إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي السورية".

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جاءت دعوة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة ضمن إدانته للهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الموالية للجيش التركي بالأراضي السورية مستهدفا صهريج وقود في مدينة عفرين بريف حلب؛ ما أدى إلى سقوط 30 قتيلا وعشرات المصابين حتى الآن.



كما أدان بشدة وقوع تفجير إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين، شمال غربي سوريا، بالقرب من مقر التجنيد، حيث تسيطر على مدينة عفرين فصائل موالية لأنقرة منذ مارس/آذار 2018.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن طائرة تركية مسيرة استهدفت أحد المراكز الأمنية التابعة للقوات الكردية بمدينة عين العرب، مؤكدة أن قوات الاحتلال التركي تستهدف المناطق التي تعمل على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت إلى التزام قوات سوريا الديمقراطية بالنداء الأممي الداعي لوقف إطلاق النار من جميع الأطراف.