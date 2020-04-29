إصابة 4 أشخاص في عملية طعن بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الألمانية إن مجموعة من الرجال أصابت 4 من المارة في هجوم بسكين في مدينة هاناو في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وأضافت الشرطة في بيان أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد ذلك.

وأفادت تقارير أولية بأن المارة كانوا في وسط المدينة عندما اقترب منهم ما بين خمسة وستة رجال وهاجموهم.

وبحسب البيان، تم نقل المصابين الأربعة، وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما، إلى غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات في المدينة.

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وذكرت الشرطة أن جراحهم ليست مهددة للحياة، مشيرة إلى أنه تم استخدام مروحية ضمن عملية البحث عن المشتبه بهم.

ولم يتم الكشف عن الدافع وراء الهجوم، ويباشر مكتب المدعي العام في هاناو التحقيق.

وشهدت مدينة هاناو بولاية هسن في موقعين مختلفين، في 19 فبراير/شباط الماضي، عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 9 أجانب.