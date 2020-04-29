إسبانيا تخفف "قيود كورونا" على 4 مراحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على البلاد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن رفع الإجراءات الصارمة التي عطلت الحياة العامة منذ 14 مارس/آذار الماضي، وأصابت الاقتصاد بالشلل تقريبا سيبدأ في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وأضاف أن تخفيف الإجراءات سيختلف من منطقة لأخرى بناء على عوامل؛ مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي المرحلة الأولى ستفتح محال تصفيف الشعر والأعمال الأخرى التي تعمل بنظام المواعيد، بينما سيكون بإمكان المطاعم بيع الوجبات لتناولها خارجها.

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وفي المرحلة التالية، والمزمع أن تبدأ يوم 11 مايو/أيار المقبل في معظم أنحاء إسبانيا، ستعيد الحانات فتح ساحاتها الخارجية على أن تعمل بثلث طاقتها فقط.

وبعد ذلك سيتم السماح للأشخاص الأصحاء بالتلاقي في مجموعات صغيرة وسيسمح لأفراد الأسر بحضور الجنازات.

جاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه عدد الوفيات اليومية إلى 301 حالة، وهو أقل من ثلث حصيلة الوفيات القياسية التي بلغت 950 حالة في أوائل أبريل/نيسان الجاري.