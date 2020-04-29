رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى جهود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

تلقى عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من نظيره التونسى إلياس الفخفاخ.

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وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية فقد تبادل جراد والفخاخ التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجّه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين.

وأشاد جراد والفخاخ بعلاقات الأخوة الـممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدين رغبتهما الـمشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة.