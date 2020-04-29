شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء جلسات مناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة وأعضائها وأعضاء أمانتها الفنية ملتزمون تمام الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) أثناء جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن كافة اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة تنعقد فى قاعة الشورى الرئيسية بمقر البرلمان المصرى، موضحا أن تلك القاعة تسع لنحو 120 فردا، وأن عدد الحضور لا يتجاوز الـ40 فردا فى أى حال من الأحوال، مؤكدا التزام اللجنة وأعضائها بكافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حياة وسلامة الجميع.

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ومن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها على مدار 5 أيام الأسبوع المُقبل تبدأ الأحد القادم الموافق 3 مايو وحتى الخميس 7 مايو للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وتعقد اللجنة اجتماعا صباح يوم الأحد لمناقشة أهم الملامح العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها، وفى يوم الثلاثاء تناقش اللجنة موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور ممثلين وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المُقبل مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المُقبل يوم الخميس بمناقشة تفاصيل الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين، والباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وما يتعلق بالجهات الإيرادية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك.