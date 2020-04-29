سلبية تحاليل الطاقم الطبي المخالط لحالة كورونا بمستشفى التأمين

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور تامر البوهي، نقيب الأطباء في السويس، إن تحاليل الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي، والمخالط لحالة كورونا، جاءت سلبية.

وكانت مديرية الصحة أعلنت أمس، إصابة حالتين بفيروس كورونا، وتردد أحدهما على مستشفى التأمين الصحي مطلع الأسبوع الجاري، قبل الاشتباه في حالته وعزله بمستشفى الحميات.

وأوضح البوهي، في تصريح لمصراوي، أنه جرى عزل الأطباء والممرضين وأفراد الأمن الذين خالطوا الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتي ثبت إصابتها أمس، واختارت ادارة المستشفى الدور الرابع لعزلهم، بعيدا عن حركة المرضى المترددين على المستشفى أو غرف الحجز الداخلي.

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وأشار قيب الأطباء إلى أن جميع المخالطين خضعوا لبرتوكول وزارة الصحة والخاص بسحب عينات الدم والمسحات، وجرى ارسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأفادت نتائج التحاليل أن جميع الذين خالطوا الحالة المصابة، لم تصبهم عدوى من الحالة التي ترددت على المستشفى وأكدت نتائج التحاليل اصابتها بالفيروس.

وكانت مستشفى التأمين الصحي أغلقت أمس قسم الطوارئ مدة 5 ساعات، لإجراء اعمال تطهير وتعقيم للقسم بالكامل، والدور الأرضي بالمستشفى والفناء وبوابة المستشفى.

وكانت مديرية الصحة أعلنت اليوم، عن إصابة 4 بفيروس كورونا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية للفيروس، والتي جرى الكف عنها في الأيام الماضية.​