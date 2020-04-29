الـ pcr يكشف إصابة جديدة بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية تحليل pcr الخاص بالمصاب، ليرتفع معدل الإصابات المؤكدة إلى 6 حالات، خلال 24 ساعة في محافظة كفر الشيخ.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية، لـ"الخليج 365"، أن الحالة الجديدة لرجل احتجز بمستشفى الحميات بمدينة كفر الشيخ، بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس وحتى ظهور نتيجة التحليل pcr، حيث جرى نقله لمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لاستكمال علاجه هناك.

كانت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الثلاثاء، 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، بإصابتهم بالفيروس.​