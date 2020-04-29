الطوارئ والبنك المركزي.. ماذا يناقش البرلمان في الجلسة العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة يوم الأحد المقبل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا مـن الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل عام 2020.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحساب ختامي الخزانـة العامة عن السنة المالية 2018 / 2019.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فضلاً عن مناقشة قرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.​