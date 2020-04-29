نقطة نظام.. دولة دون أحزابها

ماذا تفعل الأحزاب السياسية الآن؟ القليل ربما. لقد جُردت هذه الكيانات من أي قدرة على معالجة أزمة حقيقية. ولسوف تكشف جائحة «كورونا» أن رجال الدولة، الذين طالما سعى السياسيون إلى نيل صفتهم، إنما هم، في الواقع، مجرد أدوات هامشية. للدولة دون شك رجالاتها، لكنهم بالقطع ليسوا هؤلاء السياسيين الذين يجدون في هذه الظروف متسعا للوقت للظهور في أي برنامج حواري لقول أي شيء ولا شيء. وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنة بتوزيع ملايين صندوق تدبير كورونا، لم يعرف أحد من أعضائها قَط ما تعنيه الانتخابات، يكتفي السياسيون بفعل أقصى ما يمكنهم القيام به: التبرع بالدم.

إن الفكرة التي طالما حاول السياسيون زرعها في العقول، وهي أن وجودهم بجانب الدولة أساسي لتجاوز أي أزمة، ربما لم تكن سوى دعاية تافهة. أزمة كورونا عرت حقيقة واحدة؛ إن الأحزاب ليست شيئا مهما في هذه البلاد. لذلك، من الواضح أن أعمال الرقابة قد قلت إلى درجة تبدو فيها السلطة وقد اجتمعت في الجهاز التنفيذي وحده. وبات لوزارة الداخلية الحق في أن تخط ما تشاء، دون أن يستطيع أحد حتى الهمس ضد ما تفعله. ولقد تحولت جلسات المساءلة في البرلمان إلى فرصة لاعتلاء المنبر وإلقاء قصائد المديح في السلطات. إن هؤلاء السياسيين، على ما يبدو، لا شيء دون الدولة.