شكرا لقرائتكم خبر عن وفيّات «كورونا» بأمريكا تتجاوز قتلى حرب فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

أفاد إحصاء أجرته "رويترز" أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أمس، تجاوز عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا خلال حرب فيتنام، وهو 58220، بينما عبرت حالات الإصابة حاجز المليون.

ووفقا للإحصاء، زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بواقع المثلين في 18 يوما. ويمثل هذا الرقم ثلث جميع حالات الإصابة في العالم.

ويُعتقد أن العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك ويحذر مسؤولو الصحة العامة في الولايات من أن نقص العمال المدربين والمواد أثر سلبا على قدرات الفحص.

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ورُصدت نحو 30 في المائة من الحالات في ولاية نيويورك، بؤرة تفشي المرض في البلاد، تلتها ولايات نيوجيرزي وماساتشوستس وكاليفورنيا وبنسلفانيا.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير 58233، أمس، الثلاثاء، بزيادة أكثر من 2000 عن اليوم السابق.

ووفقا لنموذج توقعات وضعته جامعة واشنطن وكثيرا ما يستشهد به مسؤولون في البيت الأبيض، فيمكن أن يتسبب تفشي المرض في وفاة أكثر من 74000 شخص في البلاد بحلول 4 أغسطس، مقارنة بتوقعات في 22 أبريل حددت الرقم بنحو 67600.