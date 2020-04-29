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الإرهاب يضرب برجي كهرباء في بغداد

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ذكر وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، مساء أمس الثلاثاء، أن برجي كهرباء سقطا جراء "حادث إرهابي" في شرقي بغداد مما تسبب في فقدان 1500 ميجاوات من الطاقة التوليدية والمنقولة عبر البرجين.

وأوضح الخطيب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن ذلك "سيؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".

وقال: "على الفور توجهت مفارز الصيانة إلى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الأمنية لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".

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