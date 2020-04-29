شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب يضرب برجي كهرباء في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الخطيب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن ذلك "سيؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".
وقال: "على الفور توجهت مفارز الصيانة إلى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الأمنية لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".
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