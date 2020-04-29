شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: تحركات «الانتقالي» تهدد المفاوضات السياسية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلق أمريكا، من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته. وأضاف "بومبيو"، أن مثل هذه التحركات الأحادية الجانب تهدد بتعقيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والحوثيين.

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