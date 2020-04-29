شكرا لقرائتكم خبر عن الإنفاق على العتاد العسكري قارب تريليوني دولار عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أنفقت دول العالم ما يقارب تريليوني دولار على العتاد العسكري في العام الماضي وفقا لتقرير معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام الصادر الإثنين الماضي.

وأوضح المعهد أن الإنفاق على العتاد العسكري بلغ في العام الماضي 1.917 تريليون دولار بارتفاع بنسبة 3.6 % مقارنة بعام 2018، وأشار المعهد إلى أن هذه القيمة تعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض.

ضخ الموارد

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الباحث بالمعهد نان تيان إن الانكماش الاقتصادي المرتبط بأزمة كورونا سيؤثر على ميزانيات الحكومات وعلى كل النفقات في عام 2020.

وأوضح تيان أن الدول سيتعين عليها أن توازن ما إذا كانت تفضل ضخ مواردها في المجال العسكري أو في النظام الصحي أو التعليم أو البنية التحتية، وأضاف إن «كوفيد 19 سيؤثر على كل دولة، لا شك في هذا».

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع، حيث أنفقت في العام الماضي نحو 732 مليار دولار، وتلتها الصين ثم الهند لتأتي دول من آسيا لأول مرة ضمن أول ثلاثة مراكز في القائمة.

ومن بين الدول الخمس عشرة الأولى في القائمة، سجلت ألمانيا التي جاءت في المركز السابع (بنفقات 3.49 مليار دولار)، أكبر نسبة ارتفاع في نفقات التسليح بلغت 10% مقارنة بنفقاتها في 2018.

أكبر المصدرين

ونشر موقع يورو نيوز ووكالة الأنباء الألمانية تقريرا صدر في مارس الماضي أن أكبر مصدري الأسلحة في السنوات الخمس الماضية كانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين.

ويقارن التقرير الذي نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بيانات صفقة تجارة الأسلحة التي تم جمعها بين عامي 2015 و2019، وبين تلك التي بين 2010 و2014.

كما توجد عدة دول أوروبية أخرى ضمن العشرة الأوائل من مصدري الأسلحة، بما في ذلك المملكة المتحدة (3.7 %) وإسبانيا (3.1 %) وإيطاليا (2.1 %).

استمرار الصراعات

استفادت الولايات المتحدة بشدة من الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط والطلب المتزايد على طائراتها العسكرية في مناطق أخرى، مثل أوروبا واليابان وتايوان. وتظهر بيانات جديدة أن أكثر من كل سلاح ثالث على هذا الكوكب تم تصنيعه في الولايات المتحدة. تمتلك البلاد حصة سوقية تبلغ 36 % وتقوم بتصدير الأسلحة إلى 96 دولة بشكل عام. أي زيادة بنسبة 5 % في الحصة الإجمالية و23% في الحجم، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

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يقول بيتر ويزمان، باحث أول في سيبري: «نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط» وفي الوقت نفسه، ازداد الطلب على الطائرات العسكرية الأمريكية المتقدمة، خاصة في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان».

التجارة تتطور

إن مساهمة الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية ليست تطوراً يمكن أن يعزى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الواقع، تم إغلاق العديد من أكبر صفقات الأسلحة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

مع زيادة الصادرات، توسع الولايات المتحدة الفجوة بينها وبين الوصيف، روسيا. بين عامي 2010 و2014، كانت الصادرات الأمريكية أعلى بنسبة 17% من الصادرات الروسية، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث كانت أعلى بنسبة 76%.

الدول الأوروبية

وشكلت الدول الأوروبية أكثر من ربع تجارة الأسلحة العالمية. وزادت تجارة الأسلحة في فرنسا بشكل كبير بنسبة 72 % بين عامي 2015 و2019، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. وتمثل 7.9% من تجارة الأسلحة العالمية. وقدمت فرنسا أسلحة كبيرة إلى 75 دولة في السنوات الخمس الماضية وزادت صادراتها إلى الشرق الأوسط بنسبة 363 %.

وفي الوقت نفسه، زادت صادرات الأسلحة الألمانية بنسبة 17 % في السنوات الخمس الماضية، مما جعلها رابعة بين الدول المصدرة للأسلحة. وأبرمت ألمانيا عدة صفقات مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة مع الجزائر ومصر.

ومع ذلك، فإن أفضل عميل لألمانيا هو كوريا الجنوبية، التي استقبلت أربع غواصات ألمانية منذ عام 2015. وتتبع كوريا الجنوبية اليونان والجزائر.

شراء المزيد

وبدأت الدول الأوروبية في شراء المزيد من الأسلحة مرة أخرى. وبينما انخفضت واردات الأسلحة بنسبة 27 % بين عامي 2005-2009 و2010-2014، فقد انتهى بها الأمر إلى ارتفاع بنسبة 3.2 % في فترة السنوات الخمس الماضية.

جاءت معظم هذه الأسلحة من الولايات المتحدة.

تم استخدام الأسلحة الرئيسية في أوكرانيا على سبيل المثال، التي كانت تقاتل الانفصاليين في شرق البلاد. ومع ذلك، كانت واردات الأسلحة منخفضة للغاية هناك.

علاوة على ذلك، كانت هناك مناوشات بين أرمينيا وأذربيجان، مما أدى إلى ارتفاع واردات أرمينيا من الأسلحة بنسبة 415 %.