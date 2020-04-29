شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة دامية في لبنان.. إحراق مصارف ومواجهات مع قوات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

تتسارع الأحداث في لبنان مع ارتفاع الأسعار وتدهور العملة وتزايد حالات الإصابة بكورونا ما أجج نقمة عارمة في الشارع اللبناني خاصة أن الفقر بات يضرب أكثر من نصف اللبنانيين، ما أدى إلى تحركات شعبية أحرقت مصارف وأشعلت النيران في الطرقات رفضا لسياسة حكومة حزب الله التي تضرب عرض الحائط بمصالح اللبنانيين ومستقبلهم.

ليلة الانتقام

شهد ليل الإثنين تحركات شعبية في جميع المناطق اللبنانية كان أوسعها في الشمال والذوق وبيروت، وقام عدد من الثوار بتكسير وإحراق بعض مصارف الشمال وبيروت وأقدم عدد من الشبان على قذف واجهة أحد المصارف في محلة رأس النبع - بيروت، فجر الثلاثاء، بعبوات حارقة، ما أدى إلى إتلاف الواجهة. وعمل الجيش اللبناني على تطويق الفوضى وملاحقة الفاعلين. ووصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى ساحة النور في طرابلس، وفي بيروت تظاهر المئات ضد حكومة حسان دياب محملينها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الناس وحدثت مواجهات مع القوى الأمنية التي حاولت منعهم من التظاهر.

إصابة 49 عسكريا

ووصفت قيادة الجيش اللبناني ما حدث في طرابلس بعمل مندسين وأعلنت عن إصابة 40 عسكريا بينهم 6 ضباط، كما أوقف الجيش 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق ثلاثة مصارف وصرافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة، ورمي قنبلة يدوية باتجاه دورية ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري.

وفي عكار تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة والزجاج وقطع الحديد أثناء قيامها بإعادة فتح الطريق، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين من بينهم 3 ضباط.

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مواقف سياسية

أسف الرئيس نجيب ميقاتي للأحداث المؤلمة التي جرت في طرابلس وأدت إلى سقوط أحد أبنائها وجرح مدنيين وعسكريين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأهاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بـ «المناصرين والرفاق أن يحذروا من المندسين».

وتوجه النائب السابق فارس سعيد إلى حزب الله، بالقول: «إذا ظننتم أن خنق لبنان يؤدي إلى «حنان» الأمريكيين عليه، والمسارعة إلى الحوار معكم أو إلى رفع العقوبات عن إيران، فأنتم مخطئون ستدفعون ثمنا غاليا». وأضاف: «الأنكى والأسوأ أننا في مركب واحد، لأن لبنان وطن أسير في يد إيران وأنتم السجانون».

استهداف الرموز

واعتبر منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، أن «المواجهات المتنقلة بين المتظاهرين والجيش هدفها ضرب صورة الجيش وقائده جوزف عون بحجة التصدي للمتظاهرين، بعدما عملوا على ضرب صورة حاكم مصرف لبنان والمصارف بحجة مسؤوليتهم عن الأزمة». وأضاف «آن أوان تسمية حزب الله جهارا كمسؤول أول عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمصرفية».