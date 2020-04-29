شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب عربي ببيان التحالف.. ودعوة الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل ردود الأفعال العربية والدولية على موقف المجلس الانتقالي في اليمن بإعلان «الإدارة الذاتية» في الجنوب، مطالبين بضرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وطالب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات تخالفه، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة والتصدي لخطر الإرهاب وتهديدات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف اليمنية إلى سرعة تنفيذ بنود «اتفاق الرياض» دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة اليمنيين. وثمن السلمي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة لإحلال السلام والأمن والاستقرار وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث «مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216».

مصر تؤيد

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أهمية الالتزام بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض» بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تخالفه، مرحبة بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وتؤكد مصر مجددا دعمها لجهود كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

التعاون الخليجي

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.

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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان نشر أمس، أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

كما دعا الحجرف إلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

ودعا الدكتور الحجرف الأشقاء اليمنيين إلى تغليب مصلحة الدولة والشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة من خلال الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

إلغاء البيان

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد صرح بأن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن فرض «الإدارة الذاتية» في الجنوب ينسف جهود تنفيذ «اتفاق الرياض» ويعد إعلانا رافضا لمقتضياته، مؤكدا أن الحكومة الشرعية سعت بكل جد لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي، ونفذت ما عليها وفقا لبنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها في يناير الماضي، بينما المجلس الانتقالي لم ينفذ شيئا منه.

وأضاف: على المجلس الانتقالي الآن، بعد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن دون أي تأخير، إلغاء بيانهم المتهور والرجوع لجادة الصواب والالتزام وتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزامنة التابعة له.

وتابع: إذا لم يقوموا بذلك فسيتحملون وداعموهم مسؤولية ليس فقط تقويض اتفاق الرياض بل أيضا عملية السلام في اليمن. مؤكدا أن الحكومة لم توقع اتفاق الرياض العام الماضي لتغيير شكل الدولة بل للملمة الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية وحفاظا على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.

البحرين ترحب

ورحبت مملكة البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تخالف اتفاق الرياض والإسراع في تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض حفاظا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام في ربوع اليمن الشقيق وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن.