”الخليج 365” تكشف تفاصيل غرفة العمليات التركية بـ"معيتيقة"

كشف مصدر عكسري ليبي لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة للتدخل التركي في ليبيا ودعم المليشيات في العاصمة طرابلس بالسلاح والمليشيات.

وأكد أن الاستخبارات التركية حولت قاعدة معيتيقة الجوية لمقر رئيسي للمستشارين الأتراك الذين بدورهم حولوها لغرفة عمليات عسكرية خاصة بهم.

وأوضح المصدر أن قاعدة معيتيقة تضم غرفة عمليات متكاملة مرتبطة بغرفة عمليات فرعية في الكلية الجوية بمصراتة، وتلك الغرف مرتبطة بغرفة عمليات في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن غرفة العمليات موجودة أسفل قاعدة معيتيقة في مقر سجن الردع السري بقيادة جنرال تركي يدعى "أولكان".

تفاصيل غرفة العمليات التركية

وأوضح أن غرفة العميات التركية ملحقة بنظام تشويش إلكتروني لأي طائرة تدخل مجالها، بالإضافة لمنظومة دفاع جوي أمريكية الصنع بتجميع تركي على أطراف القاعدة.

Advertisements

وتابع المصدر العسكري الليبي أن غرفة العمليات مقسمة لمجموعات؛ إحدى هذه المجموعات موجودة في "غابة النصر" ومهمتها التعامل بالمدفعية الموجهة التركية والأخرى في وسط القاعدة مسؤولة عن إقلاع وتسيير طائرات "بيرقدار " التركية المسيرة.





وحول عدد الخبراء الموجودين قال المصدر إنهم بين 100 و120 خبيرا تركيا عدا العسكريين الموجودين في الكلية الجوية بمصراتة وفي فندق الماسة الذي يربطه خط اتصال إلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية.



وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن مليشيات حكومة الوفاق جندت جواسيس في مناطق الشويرف ونسمة لوضع عينهم على خطوط الإمداد المتوجهة من الجفرة إلى بني وليد.

وفي نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وجهت مدفعية الجيش الليبي ضربات موجعة للمستشارين والجنود الأتراك الموجودين بالقاعدة.

وأعلن قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي اللواء المبروك الغزوي، في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل ما لا يقل عن 10 أتراك في ضربة دقيقة للجيش الليبي، واستهداف مقر تابع للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

ويستمر الطيران المسير في الإقلاع من قاعدة معيتيقة لاستهداف المدنيين وأرزاقهم والشحنات الطبية في مناطق بني وليد وترهونة التي تعتبرها حكومة الوفاق غير الشرعية مناطق معادية لهم بسبب تأييد سكانها للجيش الليبي.